KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
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KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu

21.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:54

Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştuKOCAELİ'de vaka sayılarındaki artışın ardından denetimler sıklaştırıldı.

Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu

KOCAELİ'de vaka sayılarındaki artışın ardından denetimler sıklaştırıldı. Polisin, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetimlerde, D-100 karayolunda yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 138.39'dan 176.39'a yükselen Kocaeli'de bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun önlem alındı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetim yaptı. Kontrol noktaları oluşturan ekipler, yoldan geçen tüm araçları durdurarak, içerisinde bulunan kişilerin izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler hakkında tutanak hazırlanarak 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Polis kontrollerinin devam ettiği D-100 karayolu üzerinde, her aracın tek tek kontrol edilmesi nedeniyle yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu.

KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
KOCAELİ Vakaların arttığı Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı, D-100 karayolunda yoğunluk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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