KIRKLARELİ (İHA) - Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı

KIRKLARELİ Türkiye genelinde korona virüsü vakalarının en çok arttığı iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kural ihlallerine geçit verilmiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Bir önceki hafta 445,63 olan vaka sayısı, 18 - 24 Aralık tarihleri arasında 468,85'e yükseldi. Bununla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kenttin giriş çıkışlarının yanı sıra çeşitli bölgelerde denetimler yapılıyor. Yaya olarak da denetimlerini sürdüren ekipler kenttin işlek caddelerinde maske ve mesafe kuralına uymayanlara uyardı, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske verdi.