Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan 'Dinamik denetim' sürecinde denetim ekipleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneleri denetledi.