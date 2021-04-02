Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan 'Dinamik denetim' sürecinde denetim ekipleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneleri denetledi.

Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak
Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan 'Dinamik denetim' sürecinde denetim ekipleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneleri denetledi.

Korona virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, dernek lokali ve kıraathaneler denetlendi.

Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. - KIRKLARELİ

Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı
Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı
Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı
Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı
Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı
Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Sezen Aksu Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:25:36. #1.15#
title