Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı - Haberler
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Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

Demirören Haber Ajansı, Burak Can - Güncel
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Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir haftada koronavirüs vaka sayısı en çok artan 10 il arasında açıkladığı Kırıkkale'de denetimler arttırıldı.

KIRIKKALE (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir haftada koronavirüs vaka sayısı en çok artan 10 il arasında açıkladığı Kırıkkale'de denetimler arttırıldı.

Kentte maske ve sosyal mesafe kuralı ihmal edilince koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. 100 bin kişide görülen vaka sayısı 396,12'den 693,57'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 haftada vaka sayısı artan 10 il arasında açıkladığı kentte denetimler yoğunlaştı. İl Salgın Denetim ekipleri, kentin en işlek caddelerinde denetim yaptı. Banka şubeleri önünde kuyrukta bekleyenlere sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılarda bulunuldu. Ayrıca caddede maskesiz dolaşanlar da uyarıldı.


Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Fahrettin Koca, Kırıkkale, Güncel, Haber

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