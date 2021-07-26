Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı
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Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 il arasında açıkladığı Kırıkkale'de sıklaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 il arasında açıkladığı Kırıkkale'de sıklaştı.

Kırıkkale'de maske ve sosyal mesafe kuralı unutulunca koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30'dan 99,11'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 haftada vaka sayısı artan 5 il arasında açıkladığı kentte denetimler yoğunlaştı. İl Salgın Denetim ekipleri, kentin en işlek caddelerinde denetim yaptı. İş yeri sahiplerine bilgilendirmede bulunan ekipler, maskesiz yürüyen kişilere ise maske dağıttı.


Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı
Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı
Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı
Vakaların arttığı Kırıkkale'de denetimler yoğunlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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