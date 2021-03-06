EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu

06.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:45
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu

Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uyduTÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu

TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Haftalık tematik denetimler' konulu ek denetim genelgesi kapsamında polis ve zabıta ekipleri ile ilgili kurum yetkililerince umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı.

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Edirne 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer aldı. Edirne'nin kırmızı kategoride yer almasında en büyük etken ise Keşan'da artan vaka sayıları oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşımacılık yapılan şehir içi ve köy minibüslerinin yüzde 50 kapasite ile yolcu taşımalarına, büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının geçici süreyle kapatılmasına, merkez, belde ve köylerde mevcut çocuk oyun alanları, mesire ve piknik alanlarının kullanımının kısıtlanmasına karar verdi.

ANOSLARLA 'EVDE KAL ÇAĞRISI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da vatandaşlara 'gönüllü karantina' çağrısında bulundu. Vatandaşlar çağrıya kısmen uyarken, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Haftalık tematik denetimler' konulu ek denetim genelgesi kapsamında polis ve zabıta ekipleri ile ilgili kurum yetkililerince çarşı merkezi ve umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı. Keşan Belediyesi tarafından hoparlörlerden 'evde kal' çağrısı yapılırken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde anonslarla uyarıda bulundu. Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu
EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Esra Erol Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EDİRNE Vakaların arttığı Keşan'da vatandaşlar 'gönüllü karantina' çağrısına uydu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:45:23. #1.15#
title