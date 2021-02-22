Vakaların arttığı Keşan'da ev hanımlarına 'gün' uyarısı
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Vakaların arttığı Keşan'da ev hanımlarına 'gün' uyarısı

22.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:17
Vakaların arttığı Keşan'da ev hanımlarına 'gün' uyarısı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ev hanımları son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle gün, doğum günü ve komşu ziyareti gibi etkinlikler düzenlememeleri konusunda uyarıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ev hanımları son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle gün, doğum günü ve komşu ziyareti gibi etkinlikler düzenlememeleri konusunda uyarıldı.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Filyasyon Takip Kurulu'nca yapılan değerlendirmelerde ev hanımlarında vaka artış oranının yüksek olduğu bildirildi. Açıklamada, "Ev hanımlarımızın kendi aralarında gün düzenleme, komşu ziyareti, doğum günü vb. organizasyonlar yapmamaları ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri kendileri ve toplum sağlığı için önemlidir" denildi. Uyarı, Keşan Belediyesi tarafından SMS olarak ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı.


- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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