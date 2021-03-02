Vakaların arttığı Keşan'da bu hafta halk pazarı kurulmayacak
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Vakaların arttığı Keşan'da bu hafta halk pazarı kurulmayacak

02.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:16
Vakaların arttığı Keşan'da bu hafta halk pazarı kurulmayacak

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle bu hafta halk pazarı kurulmayacak.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle bu hafta halk pazarı kurulmayacak. 

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs haritasında, yüksek riskli kentler arasında yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile cuma günleri kurulan halk pazarı, bu hafta tedbir amacıyla kurulmayacak. Edinilen bilgiye göre, semt pazarlarının ise kontrollü olarak kurulacağı kaydedildi. İlçe merkezi, belde ile köylerde, polis ve jandarmanın denetimlerini artırdığı, dezenfeksiyon çalışmalarının da sürdürüldüğü bildirildi.


Vakaların arttığı Keşan'da bu hafta halk pazarı kurulmayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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