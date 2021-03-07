Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı Açıklaması
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Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı Açıklaması

07.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:41
Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı Açıklaması

Korona virüs vakalarının artmaya başlaması sonrasında Kastamonu Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde denetimlerini sıklaştırdı.

Korona virüs vakalarının artmaya başlaması sonrasında Kastamonu Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kastamonu Belediyesi, korona virüs vakalarının artmaya başlaması üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle özel halk otobüsleri ve duraklarda denetimlerini arttırarak vatandaşları bilgilendiren belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Artan vakalar ve denetimler hakkında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kontrollü normalleşme sürecinde özdenetimimizi kaybetmemeliyiz. Kastamonu Belediyesi olarak denetimleri sıklaştırdık. Dezenfekte çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyoruz. Bizim denetimleri sıklaştırıp yaptırımlar uygulamamızın dışında hemşehrilerimizin de çok dikkatli hareket etmesi gerekmekte. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak kalınmalı. Hep birlikte aynı mücadeleyi verebilirsek cefakar sağlık ordumuza da yardımcı olabiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısına da dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Geçtiğimiz hafta şehrimiz orta risk grubu iller arasında gösterildiğinde rehavete kapılmamamız gerektiği yönünde uyarlarda bulunmuştum. Sağlık Bakanımızın önceki gün yaptığı açıklama doğrultusunda şehrimizin sarı yani orta risk grubu iller arasından turuncu yani yüksek risk grubu illerin arasına çıktığı açıklandı. Çok kısa sürede büyük bir vaka artışı yaşadığımız ortada. Lütfen daha dikkatli olalım. Bu şekilde gidersek şehrimiz çok yüksek riskli iller grubuna girebilir. Burada hep birlikte hareket etmeliyiz. Salgın bitmiş gibi davranamayız. Biliyorum hepiniz sıkıldınız ancak sağlık için bu sürece katlanmalıyız. Bu süreçte her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Salgın bitmiş gibi davranmak sağlığımızı kaybetmemize neden olur. Tekrar tekrar söylemekte fayda var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Kalabalık noktalarda bulunmayalım" diye konuştu. - KASTAMONU

Vakaların arttığı kentte belediye başkanından uyarı Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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