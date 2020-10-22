Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
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Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler

22.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:43

Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler Son günlerde vaka sayısının artış gösterdiği illerden biri olan İzmir'de, cadde ve sokaklarda görülen insan yoğunluğu korkuttu.

Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler

İZMİR - Son günlerde vaka sayısının artış gösterdiği illerden biri olan İzmir'de, cadde ve sokaklarda görülen insan yoğunluğu korkuttu. Bazı vatandaşlar, kurallara uyulmaması sebebiyle vaka sayılarının artış gösterdiğini savundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta vaka sayılarının artış gösterdiğini açıklamıştı. Vatandaşlara maskenin öneminin artığını söyleyen Koca, kurallara uyulması konusunda tekrar uyarılarda bulundu.

Karşıyaka Çarşı'daki yoğunluk korkuttu

İzmir'in en kalabalık bölgelerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda ise hafta içi olmasına rağmen yoğunluk gözlendi. Bankaların, iş merkezlerinin, alışveriş dükkanlarının ve lokanta gibi yeme içme işletmelerinin olduğu çarşı, öğle saatlerinde vatandaşlarla doldu. Vatandaşların çoğunluğu maske takmaya özen gösterirken, bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti.

"Vatandaşların yüzde 90'ı maske takıyor"

İzmirlilerin kurallara çoğunlukla uyduğunu söyleyen Haydar Görkemli (62), "Vaka artışlarının şehir dışı ve yurt dışından gelen insanlar sebebiyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Cenazelere, düğünlere gelen insanlar bunun kaynağı olabilir. Buradaki vatandaşların yüzde 90'ı kurallara uyuyor ve maske takıyor. Alınan önlemler de etkili" dedi.

"İnsanlar korona virüsü hafife alıyor"

Kurallara uyulmaması sebebiyle vakaların artış gösterdiğini söyleyen Fuat Tan ise, "İnsanların çoğu maskesi çenede şekilde geziyor. Bazılarında ise hiç maske yok. İnsanlar korona virüsü hafife alıyor. Herkes dikkat etse bu vakalar bu kadar yükselmeyebilir. Vakalar günden güne yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler
Vakaların arttığı İzmir'de korkutan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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