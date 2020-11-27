Vakaların arttığı Gaziantep'te korkutan görüntü
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Vakaların arttığı Gaziantep'te korkutan görüntü

27.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse vaka artışında dikkat çektiği illerden olan Gaziantep'te kaydedilen görüntüler ürkütüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse vaka artışında dikkat çektiği illerden olan Gaziantep'te kaydedilen görüntüler ürkütüyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde PTT sırasına giren ve çoğunluğunu yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu 200 metrelik kuyruk adeta koronaya davetiye çıkarttı. Polislerin kendi sağlıklarını hiçe sayarak sosyal mesafeli sıraya soktuğu vatandaşlar bir süre sonra yeniden eski halini alıyor.

Oluşan kuyruğun yanı sıra dün etkili olan yağış ve soğuk havayla bugün sabahın erken saatlerinde yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar çarşı merkezini doldurmaya başladı. Duruma tepki gösterenler ise bu kuyruklar ve kalabalık ile vaka sayısının artmaya devam edeceğini kaydettiler.

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(İHA)

Vakaların arttığı Gaziantep'te korkutan görüntü
Vakaların arttığı Gaziantep'te korkutan görüntü
Vakaların arttığı Gaziantep'te korkutan görüntü
Vakaların arttığı Gaziantep'te korkutan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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