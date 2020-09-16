Vakaların arttığı Çankırı'da maske var sosyal mesafe yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vakaların arttığı Çankırı'da maske var sosyal mesafe yok

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulurken cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği gözlendi.

Vakaların arttığı Çankırı'da maske var sosyal mesafe yok
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:03

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulurken cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği gözlendi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs (Covid-19) tehlikesi devam ederken Çankırı'da da son dönemlerde vakalarda artış yaşanıyor. Salgının daha da yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler ortaya konulurken vatandaşların bu kurallara zaman zaman uymadığı görüldü. Vatandaşların genellikle maske taktığının gözlendiği kentte, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Kentte vakaların artması durumunda yeni tedbirlerin söz konusu olabileceği bildirildi.

Bakan Koca Çankırı hakkında bilgi aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, korona virüs vakalarının artış yaşandığı Çankırı dahil 5 ilin Sağlık Müdürleriyle video konferans yoluyla bir araya gelerek genel durum hakkında bilgi aldı. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Bakanı Koca ile yapılan video konferansta kentteki vakalarla alakalı bilgi verdi. Bakan Koca toplantıyı sosyal medya hesabından, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" açıklamasıyla paylaştı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Metin Uca Erol Evgin Metin Özülkü Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Adem Büyük Eddie Newton Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Vakaların arttığı Çankırı'da maske var sosyal mesafe yok - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 01:09:06. #1.15#
title