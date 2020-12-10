Vakaların arttığı Adana'da damda düğün halayı pes dedirtti
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Vakaların arttığı Adana'da damda düğün halayı pes dedirtti

10.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:30

Vakaların arttığı Adana'da damda düğün halayı 'pes' dedirtti Adana'nın Kozan ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin maskesiz mesafesiz düğününde, damda halay çekenler pes dedirtti.

Vakaların arttığı Adana'da damda düğün halayı 'pes' dedirtti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin maskesiz mesafesiz düğününde, damda halay çekenler pes dedirtti.

Şevkiye Mahallesi, Bahadır Sokak üzerinde bulunan bir ikametin damında yapılan düğün merasimi mahalle sakinlerini şaşkına uğrattı.

Korona virüs vakalarında hızla artış gösterdiği Adana'nın Kozan ilçesinde Suriye uyruklu olduğu iddia edilen kişilerce müzikli, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan, maske takılmadan yapılan düğün merasimi görenleri hayrete düşürdü.

Vakaların arttığı Adana'da damda düğün halayı pes dedirtti
Vakaların arttığı Adana'da damda düğün halayı pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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