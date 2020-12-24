Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı

24.12.2020 21:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:02
Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı

Kastamonu'da merkeze bağlı Çıban köyü korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Kastamonu'da merkeze bağlı Çıban köyü korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince il merkezine bağlı Çıban köyünde korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 10 gün süreyle karantinaya alındığını ve köye giriş çıkışlara izin verilmeyeceğini açıkladı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Coşkun Sabah Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:04:33. #1.15#
title