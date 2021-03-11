Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
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Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı

11.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:39
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı

Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında cadde, sokak ve meydanlarda maske denetiminin yanı sıra, cami ve mescitler de denetlendi.

Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında cadde, sokak ve meydanlarda maske denetiminin yanı sıra, cami ve mescitler de denetlendi.

Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Salgının önüne geçebilmek için başlatılan dinamik denetim süreci kapsamında kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanlarda maske denetimin yanı sıra, cami ve mescitler de denetlendi.

Denetimlerde faaliyet gösteren ekipler tarafından maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edilerek, tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. - KIRKLARELİ

Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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