Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler üst seviyeye çıkarıldı
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Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler üst seviyeye çıkarıldı

09.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:45
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler üst seviyeye çıkarıldı

Vakaları artış gösterdiği Kırklareli'nde denetim ekipleri tarafından berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları denetlendi.

Vakaları artış gösterdiği Kırklareli'nde denetim ekipleri tarafından berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları denetlendi.

Koron virüsün salgınının artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Salgının önüne geçebilmek kent merkezinde bulunan berber, kuaförler ve güzellik merkezlerinde çeşitli uygulama denetimler gerçekleştirdi.

"HES kodu sorgulaması yapmadan hiç bir müşterilerimizi işletmemize almıyoruz"

HES kodu sorgulamasını yapmadan işletmeye müşterileri kabul etmediğini dile getiren güzellik merkezi müdürü Yağmur Yalçın, "HES kodu sorgulaması yapmadan hiç bir müşterilerimizi işletmelerimize almıyoruz. 14 altın kurala uyuyoruz ve oturma mesafelerine dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde berberlik yapan Tolga Fıçıcıoğlu ise vakaların artmasıyla müşteri potansiyelinin düştüğünü belirterek, "İşletmemizde her türlü tedbiri aldık. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Yapılan denetimlerden memnunuz" dedi.

Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. - KIRKLARELİ

Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde denetimler üst seviyeye çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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