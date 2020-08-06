Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, düğün ve taziyelerin yasaklanması gündemde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, düğün ve taziyelerin yasaklanması gündemde

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Kastamonu kent genelinde iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, düğün ve taziyelerin yasaklanması gündemde
06.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:22

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Kastamonu kent genelinde iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, son zamanlarda vakaların çok büyük oranda arttığını ve Kastamonu için alarm zillerinin çaldığına dikkat çekerek düğün, nişan, kına ve taziyelerin yasaklanmasının gündemde olduğunu, kararın haftaya verileceğini söyledi.

Kent merkezinde saat 12.00'de başlayan denetime, Vali Avni Çakır'ın yanı sıra Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı ve zabıta ekipleri katıldı.

İş yerleri ve toplu yaşam alanlarında yapılan denetimlerde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan işletmeler ise uyarıldı.

Vali Avni Çakır, denetimlerin bundan sonra artarak devam edeceğini kaydetti. Son zamanlarda vakaların ciddi şekilde arttığını ve Kastamonu için alarm zillerinin çok kuvvetli çaldığını vurgulayan Avni Çakır, "Kastamonu Valiliği olarak görevli arkadaşlarımızla birlikte sahada kontrol ekiplerimiz ile beraber kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi salgın bayram öncesi il genelinde yaşanan yoğun nüfus hareketi ile beraber ülkemizin dört bir tarafında yayılım gösterdi. Tüm ülke çapında olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarında ciddi artışlar meydana geldi. Şu an için rakamlar kontrol altında ama hassasiyetlerimizin en üst seviyeye gelme noktasındayız. Bu aşamada yapacağımız kontrollerin de halkımızı bilinçlendirme noktasında çok büyük önemi var. Kastamonu'da korona virüs ile alakalı çok önemli çalışmalar yaptık. Sağlık merkezlerimizde tedavi ile ilgili bir sıkıntımız yok ama şu anda limitler dolmak üzere. Alarm zillerimiz çok yüksek seviyede çalmaya başladı. Halkımızın, esnafımızın bu noktada dikkatleri en üst seviyeye çıkarılması için böyle bir çalışmaya ihtiyacımız vardı. Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uyması, maske takması, mesafe kurallarına riayet etmesi vatandaşlarımızın sağlığı açısından hassasiyetlerini daha da üst seviyelere çıkarmalarına ihtiyacımız var. Bu konudaki farkındalığımızı daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Virüse Kastamonu'da geçit vermeyeceğiz ve rakamları bayram öncesindeki seviyelere indireceğiz. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Aksi takdirde iş çığırından çıkar" dedi.

Diğer illerde valiliklerin aldığı kamusal alanlarda aldığı sigara içmeme, çekirdek ve yemek yememe gibi önlemlerin alınıp alınmayacağı ile ilgili sorulara da cevap veren Vali Çakır, "Son 1 durumumuzu tekrardan gözden geçirdik ve bununla alakalı ek tedbirler aldık. Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak evde izalasyon sürecini başlattık ve kolluk kuvvetleri nezaretinde denetimlere başladık. Pandemi kurulunda çeşitli öneriler oldu. Bayram süreci boyunca oluşan hareketliliğin sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde şekillenmesini bekliyoruz. Gerekirse düğün, nişan, kına ve taziyelerin yasaklanması noktasında da kararlar alabiliriz. Bununla alakalı bakanlık genelgeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Şu anda bu tedbir gündemimizde yok ama en kısa zamanda gelebilir. Vaka sayılarına göre vatandaşımızın tedbirlerimize ve uyarılarımıza uyma durumlarına göre bunları şekillendireceğiz. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımızın hiçbir aktivitesi sınırlandırılmasın. Basit mücadelelerle biz bu çalışmaları yapalım ve salgının üstesinden gelelim" diye konuştu.

Karantina ile ilgili de konuşan Vali Çakır, "İl merkezimizde karantina uygulaması yok ama ilçelerimizde karantina altına alınan yerleşim yerleri var. İhtiyaca göre karantina uygulamalarına devam edeceğiz. Bu kararları almaktan da geri durmayacağız" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Politika
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği çubuklu formayı da tanıttı
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği çubuklu formayı da tanıttı
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Mustafa Şentop Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gupse Özay Beren Saat Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, düğün ve taziyelerin yasaklanması gündemde - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:43:51. #1.15#
title