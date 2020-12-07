Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
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Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi

07.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:10

- Vakalar yüzde 125 arttı.

- Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi

HATAY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından Hatay'da korona virüs vakalarının yüzde 125 arttığının açıklanmasının ardından vatandaşlar, tedbirlerin daha da arttırılmasını istedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tarihi Uzun Çarşı için aldığı kapatma tavsiye kararına esnaf kısmen uyarken, bazı esnaf iş yerlerini açmaya devam etti. Ayrıca çarşıda yoğunluğun devam ettiği de gözlendi.

Vatandaşlar tedbirlerin sıkı bir şekilde arttırılması gerektiğini ve kesinlikle Hatay özelinde 14 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini belirttiler.

Vatandaşların hala dışarıya çıktığını ve şehrin önemli noktalarında yoğunluk oluşturduklarına dikkat çeken vatandaşlar, tedbirlerin yetersiz kaldığını daha ağır ve sıkı tedbirler getirilmesi gerektiğini belirttiler.

Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
Vakalar yüzde 125 arttı...Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

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