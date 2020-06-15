Vakalar Hızla Artıyor: İki İlde Pandemi Hastaneleri Doldu Normalleşme sürecinde maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar nedeni ile vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya başladı.

Normalleşme sürecinde maske ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar nedeni ile vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Paylaşılan son bilgilere göre Konya ve Diyarbakır'da bulunan pandemi hastaneleri doldu.

Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdi. Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlar koronavirüs salgını hala devam etmesine rağmen maske ve mesafe kurallarına uymadı. Bunun sonucunda vaka sayıları 900'lerden 1562'ye kadar yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik.TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" ifadelerini kullandı.

Konya ve Diyarbakır'da Pandemi Hastaneleri Doldu

Pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanelerin kapasitesi hızla artan vakalardan dolayı doldu. Yeni tespit edilen vakalar, bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekler ve tedavi altına alınabilecekler. İlçelerde yeni tip koronavirüs tespit edilen vakalar ise ilçelerde yer alan hastanelerde tedavi olabilecek. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, pandemi hastanelerinin dolduğunu belirtti. Orak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kentte yeni tip koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısının 100'den 150'ye çıktığını ifade etti.