Vakalar Eskişehir ve Bilecik'te düştü, Kütahya'da arttı

ESKİŞEHİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vakalar Eskişehir ile Bilecik'te düşerken, Kütahya'da ise artışa geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım'ı kapsayan haftalık koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 265,52 seviyesinden 12,38 düşüşle 253,14'e geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 215,54'ten 2,95 artışla 218,49'a yükseldi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 387,72'den 62,19 düşüşle 325,53'e indi.

Öte yandan aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 83, Bilecik'te yüzde 80,9, Kütahya'da ise yüzde 76,8 oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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