Vakalar da cezalar da arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vakalar da cezalar da arttı

24.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:18
Vakalar da cezalar da arttı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde normalleşmeye dönülmesi sonrası vaka sayısının artmasıyla kesilen ceza miktarı da yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde normalleşmeye dönülmesi sonrası vaka sayısının artmasıyla kesilen ceza miktarı da yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olan sürede sokağa çıktıkları tespit edilen 14 kişiye 900'er TL'den toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi. Maske takmayan 3 kişiye de 2 bin 700 TL ceza uygulandı. Kurallar dışında fazla yolcu alan 15 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı.

Covid-19 hastası olup evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 6 kişi ise yurda yerleştirildi. Evde izolasyon kuralına uymayıp dışarı çıkan 1 kişi de eve yönlendirildi.

Covid-19 pandemisinde Mart ayı başında normalleşmeye dönülmesi ile orta grupta yer alan Malatya, daha sonra vaka sayılarının yükselmesiyle kırmızı kategoriye yükselmişti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakalar da cezalar da arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:19:15. #1.16#
title