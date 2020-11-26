Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
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Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı

26.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:18

Son dakika haberleri: Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı Bakan Düzce'de sayıların arttığını söylemesinin ardından İstanbul Caddesi'ne giriş çıkışlar sınırlandırıldı Sağlık Bakanı Prof. Dr.

Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Bakan Düzce'de sayıların arttığını söylemesinin ardından İstanbul Caddesi'ne giriş çıkışlar sınırlandırıldı

DÜZCE - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın Düzce'de vaka sayılarının yüzde 50 artışa yaklaştığını açıklamasının ardından Düzce'nin en yoğun caddesi İstanbul Caddesi'ne giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Cadde'ye 3 noktadan giriş verilecek ve bu girişlerde HES kodu zorunlu olacak.

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Korona virüs salgını Düzce'de artışa geçti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca Düzce'de vaka sayılarının yüzde 50 artışa yaklaştığını açıklamasının ardından Düzce'de sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Daha önce Düzce'nin en yoğun caddelerinden birisi olan İstanbul Caddesi'nde alınan tedbirler tekrar geri getirildi. Alınan karar gereği İstanbul Caddesi'ne giriş çıkışlar sınırlandırılıyor. Cadde'ye bağlı tüm sokaklar bariyerler ile kapatılıyor. Cadde'ye 3 ayrı giriş ve çıkış noktası olacak. Bu noktalarda HES kodu sorgulamaları yapılacak ve işi olmayan kişiler caddeden içeri alınmayacak. Ayrıca girişlerde ateş ölçerler vatandaşların ateşleri ölçülecek.

Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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