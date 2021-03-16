Vakalar artsa da Uşak hala düşük riskli
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Vakalar artsa da Uşak hala düşük riskli

16.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:15

Vakalar artsa da Uşak hala düşük riskli Yeni açıklanan risk haritasına göre vaka sayılarında artış olsa da Uşak hala düşük riskli iller arasında yer aldı.

Vakalar artsa da Uşak hala düşük riskli

UŞAK - Yeni açıklanan risk haritasına göre vaka sayılarında artış olsa da Uşak hala düşük riskli iller arasında yer aldı.

15 Mart Pazartesi akşamı düzenlenen Kabine Toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan tedbirlerin ve kararların devam edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açıklamalarda bulunarak şehir şehir riskleri açıkladı. Toplam vaka sayısının yüz binde 19.22 olduğu Uşak'ta Belediye Başkanı Mehmet Çakın yazılı açıklamada bulundu. İl bazlı bakıldığında Uşak'ın mavi renkte ve düşük riskli iller arasında olmasından mutluluk duyduğunu belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Bu başarının gururunu yaşarken diğer yandan da vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti. Çakın, " İl bazlı açıklanan ilk risk tablosunda Uşak'ı mavi renkli şehirler arasında görmek bizleri çok mutlu etti. Bir yandan bu başarının gururunu yaşarken diğer yandan da rehavete kapılmamamız gerektiğini vurguladık. Son verilere göre hala düşük riskli iller arasında yer alıyoruz. Uşak olarak yakaladığımız başarının sürdürülmesi için tedbirler almaya ve bu tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz. Tehlikenin geçmediğini bir kez daha hatırlatarak, tüm hemşehrilerimizi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına aynı hassasiyetle uymaya davet ediyor, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Vatandaşlardan Hasan Sevgen, "Artışın nedeni vaka yok diye vatandaşın suiistimal etmesi. Koyuveriyor yani kendisini. Koyuvermeyeceksin, tamamen bitene kadar maskemizi, hijyenimize, kurallarımıza uysak daha çabuk atlatırız. İnşallah tez zamanda diğer illerimizde de düşer. Eski sağlığımıza alışkanlıklarımıza kavuşuruz diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Ayrıca kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde polis ekipleri vatandaşlara karşı denetimleri ve uyarılara hız kesmeden devam ediyor.

Vakalar artsa da Uşak hala düşük riskli
Vakalar artsa da Uşak hala düşük riskli
Vakalar artsa da Uşak hala düşük riskli
Vakalar artsa da Uşak hala düşük riskli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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