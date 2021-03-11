Vakalar artıyor mu? Türkiye'de vakalar artıyor mu?

Ülkemizde koronavirüs salgınında 1 yıl geride bırakılırken vaka sayıları düne göre azaldı. 14 bin barajının altına düşmeyen sayıları ne durumda? Vakalar artıyor mu? Türkiye'de vakalar artıyor mu? İstanbul'da vakalar artıyor mu? Koronavirüs tablosu son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Ülkemizde koronavirüs salgınında 1 yıl geride bırakılırken vaka sayıları düne göre azaldı. 14 bin barajının altına düşmeyen sayıları ne durumda? Vakalar artıyor mu? Türkiye'de vakalar artıyor mu? İstanbul'da vakalar artıyor mu? Koronavirüs tablosu son durum nedir?

VAKALAR ARTIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 821'i semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Vakaların diğer günlere göre düşmediği gözlendi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 290'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 835 bin 989'a yükseldi.

KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 231 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 694 bin 624'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 310 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken, 814'ü semptomatik olmak üzere 14 bin 556 yeni vaka tespit edilmişti.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL