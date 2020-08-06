Vakalar artarken Taksim'de maske yine unutuldu Vakalar artarken Taksim'de maske yine unutuldu Korona virüs vaka sayısı artış göstermesine rağmen vatandaşlar dinlemiyor Korona virüs salgınında günlük vaka sayıları artış göstermesine rağmen İstanbul Taksim'de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı.

Vakalar artarken Taksim'de maske yine unutuldu Korona virüs vaka sayısı artış göstermesine rağmen vatandaşlar dinlemiyor İSTANBUL - Korona virüs salgınında günlük vaka sayıları artış göstermesine rağmen İstanbul Taksim'de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. Kurban Bayramı'nın ardından vakalar artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralının üzerinde durmasına karşın, Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, bazılarının da maskeyi uygun şekilde takmadığı görüldü. Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise Taksim İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşları uyardı. Kaynak: İHA