Vakalar artarken Taksim'de maske yine unutuldu
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Vakalar artarken Taksim'de maske yine unutuldu

Korona virüs salgınında günlük vaka sayıları artış göstermesine rağmen İstanbul Taksim'de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı.

Vakalar artarken Taksim'de maske yine unutuldu
06.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:37

Korona virüs salgınında günlük vaka sayıları artış göstermesine rağmen İstanbul Taksim'de bazı vatandaşlar yasak dinlemeyerek maskesiz dolaştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vak'a sayısı yeniden binin üzerine çıktı. Kurban Bayramı'nın ardından vak'alar artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralının üzerinde durmasına karşın, Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, bazılarının da maskeyi uygun şekilde takmadığı görüldü. Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise Taksim İstiklal Caddesi üzerinde vatandaşları uyardı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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