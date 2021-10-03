Vaka yoğunluğu artan Düzce'de 'aşı olun' çağrısı - Haberler
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Vaka yoğunluğu artan Düzce'de "aşı olun" çağrısı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Sağlık
Vaka yoğunluğu artan Düzce'de

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu en çok artan ilk 10 il arasında 3. sırada bulunan Düzce'de, vatandaşlara rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmeleri ve aşı yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

DÜZCE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu en çok artan ilk 10 il arasında 3. sırada bulunan Düzce'de, vatandaşlara rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmeleri ve aşı yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka haritasındaki verilere göre, bir önceki hafta (11-17 Eylül ) her 100 bin kişide görülen vaka oranı 316,42 olan Düzce'de, bu oran 105,39 artarak 18-24 Eylül'de 421,81 olarak kayıtlara geçti.

Düzce, böylece bir önceki haftaya göre en çok vaka artışının gözüktüğü ilk 10 il arasında 3. sıraya girdi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, vatandaşların kendilerini rehavete kaptırıp gevşetmemeleri gerektiğini belirterek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. Bizler her zaman onlar için sahada çalışmaya devam edeceğiz ama vatandaşlarımız da sevdikleri için kurallara uymaya özen göstersinler. Tedbirleri elden bırakmazsak, en kısa sürede inşallah yine normal vaka oranlarına döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Vaka artışına karşı çözümün, aşı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Aşı olmayan vatandaşlarımız, kesinlikle aşılarını olmalılar. 124 aile sağlığı merkezi, 10 hastane ve 10 mobil ekiple aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Kesinlikle vatandaşlarımız 1 ve 2. doz aşılarını yaptırsınlar. Tesislerimizde aşılarımız yeterince var. Vakalara karşı nihai çözüm aşı." ifadelerini kullandı.

Vaka yoğunluğu artan Düzce'de aşı olun çağrısı

Vaka yoğunluğu artan Düzce'de aşı olun çağrısı

Vaka yoğunluğu artan Düzce'de aşı olun çağrısı

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