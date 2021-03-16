Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı
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Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı

16.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:41
Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı

KORONAVİRÜS risk haritasına göre vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da yer alan Tokat'ta bugün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

KORONAVİRÜS risk haritasına göre vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da yer alan Tokat'ta bugün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. 

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı vaka oranı tablosuna göre 6-12 Mart'ta, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Balıkesir ve Tokat yer aldı. Geçen hafta vaka sayısı 100 binde 228,82 olan Tokat'ta, bu hafta 243,53'ye yükseldi.Son günlerde cadde ve sokaklarda yoğunluğun oluştuğu kentte bugün sağanak etkili oldu. Dün gece saatlerinde etkili olan yağışın sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesiyle cadde ve parkalar boş kaldı. 


Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı
Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı
Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı
Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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