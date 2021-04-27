Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
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Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Güncel

Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi Sağlık Bakanlığı tarafından 17-23 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaşıldı.

Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

ERZİNCAN - Sağlık Bakanlığı tarafından 17-23 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaşıldı. Erzincan 632.17'lik oranla ülke genelinde vaka sayısında en fazla artış gösteren iller arasında yer aldı. Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar baştan aşağı dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 17-23 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaşıldı. Erzincan 632.17'lik oranla ülke genelinde vaka sayısında en fazla artış gösteren iller arasına girerken, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan iller arasında ise ilk sırada yer aldı.

Bu oran Erzurum'da 555.73, Sivas'ta 402.90, Elazığ'da 300.70, Kars'ta 351.32, Bayburt'ta 601.88, Ağrı'da 389.96, Ardahan'da 269.34, Iğdır'da 348.71, Van'da 104.49 ve Tunceli'de 318.78 olarak açıklandı.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ordu Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve 13 Şubat Caddelerinde rutin olarak ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirirken yollar, kaldırımlar, otobüs durakları ve çöp bidonları dezenfekte ediliyor.

Ayrıca veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir merkezindeki tüm iş merkezleri ve pasajları rutin olarak dezenfekte edildi.

Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Vaka sayısının en fazla artış gösterdiği illerden Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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