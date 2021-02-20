Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği
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Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği

20.02.2021 13:24 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:44
Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısının nüfusa oranla en çok düştüğü ilk 5 il arasında gösterdiği Mardin'de, hafta sonu sokak kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısının nüfusa oranla en çok düştüğü ilk 5 il arasında gösterdiği Mardin'de, hafta sonu sokak kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgından önceki normal günleri hepimiz çok özledik. O günlere tekrar kavuşmak için evde kalarak kurallara uyalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Mardin, her 100 bin kişide 38,20 kişiyle nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen ilk 5 il arasında yer aldı. Bu verilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, il bazlı normalleşme takviminin 1 Mart'ta hayata geçirileceği açıklandı. Normalleşme beklentisinin olduğu kentte, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Güvenlik güçleri de kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde; araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. 

Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgından önceki normal günleri hepimiz çok özledik. O günlere tekrar kavuşmak için evde kalarak kurallara uyalım" dedi.

 


Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği
Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği
Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği
Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği
Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği
Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği
Vaka sayısının en çok düştüğü 5 il arasındaki Mardin'de kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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