Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti - Haberler
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Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Sağlık

Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti Vakada ikinci sırada olan Elazığlı vatandaşlardan hem ilginç hem sert tepkiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayınladığı insidans haritasında Türkiye'de ikinci sırada olan Elazığ'da vatandaşlardan hem...

Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti

Vakada ikinci sırada olan Elazığlı vatandaşlardan hem ilginç hem sert tepkiler

ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayınladığı insidans haritasında Türkiye'de ikinci sırada olan Elazığ'da vatandaşlardan hem ilginç hem de sert tepkiler geldi. Maske takmayan bir vatandaş herkesi maske takmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Buna göre, 28 Ağustos-3 Eylül arasındaki vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan üç il, Kayseri, Elazığ ve Karaman olarak kaydedildi. Vakaların arttığı Elazığ'da vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi. Kentin en işlek caddelerinden olan Gazi ve Hürriyet caddelerinde vatandaşların yoğun kalabalıklar oluşturarak tedbirlere uymaması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun" uyarısına rağmen vatandaşlardan ilginç tepkiler geldi. Maske takmayan vatandaşlardan birisi kendini örnek göstererek vatandaşları maske takmaya davet ederken bir başka vatandaş da "Halk kurallara uymuyorsa şikayet edip karakola götürecek değiliz" ifadeleri ile tedbir kurallarına uymayanları sert bir dille eleştirdi.

"Kendimi de örnek gösterebilirim, maske taksak iyi olur"

Maske takmayıp vatandaşları maske takmaya davet eden vatandaşlardan Feramuz Çiftçi, "Vatandaşlar maske takmıyor. Bence iyi etmiyorlar. Kendimi de örnek gösterebilirim. Maske taksak iyi olur. Hem kendimiz için hem de toplum için maske takmak bayağı iyi olur. Ben yoldan geldim, maskeyi attım. Kirlenmişti o yüzden attım. Yeni maske alacağım" dedi.

"Herkes iç içe olunca, bu derece aramızda mesafe de kalmıyor"

Sıcak havalardan dolayı vatandaşların maske kullanmadığını dile getiren Düzgün Göçmen, "Elazığ halkı olarak elimizden geldiğince maske, mesafe ve temizlik kuralına uymamız lazım. Eğer ki biz bunlara uyarsak bu virüsün önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Sıcaklar olduğu için maske sık kullanılmıyor. Zaten herkes iç içe bu derece aramızda mesafe de kalmıyor. O yüzden, Allah sonumuzu hayır etsin diyorum" şeklinde konuştu.

"Halk kurallara uymuyorsa ne yapacaksınız, şikayet edip karakola mı götüreceksiniz"

Tedbir kurallarına uymayan ve aşı yaptırmayanları sert bir dille eleştiren vatandaşlardan Bedir Karakoç ise "Toplum bunun zararını ve karını bilmeli. Bilmedikten sonra doktor ne yapacak, baytar ne yapacak. Yani halk bunu kendisi anlamalı ve yapmalı. Halk buna uymuyorsa ne yapacaksınız şikayet edip karakola mı götüreceksiniz!. 23 bin yeni vaka var. adam hem kurallara uymuyor hem de korkuyorum diye iğne yaptırmıyor. Biz de 'uysalar bir an evvel bu iş biter' diyoruz. Uymuyorsan cezanı çekeceksin" diye konuştu.

Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti

Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti

Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti

Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vaka sayısının en çok arttığı Elazığ'da maskesiz vatandaş, herkesi maske takmaya davet etti - Haberler
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