Vaka sayısının arttığı Van'ın Saray ilçesinde tüm okullarda eğitime ara verildi

Van'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle tüm okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde denetim seferberliği başlattıklarını söyledi.

Salgınla mücadelede şu ana kadar vatandaşların duyarlı davrandığını belirten Bilmez, "Bundan sonra da tedbirleri elden bırakmamak gerek. Haritada mavi renkte olmaya devam etmek için Pandemi Kurulunca önerilen tedbirlere aynen uymaya çalışacağız. Yeni dönemde tedbirlere uyarak inşallah hayatımızı devam ettireceğiz." dedi.

"Vatandaşlardan taziye konusunda duyarlılık bekliyoruz"

İlçelerde taziye kurulmasının yasak olduğunu, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini aktaran Bilmez şunları kaydetti:

"Bugün üzücü bir gelişme oldu. Son üç-dört gündür vaka gidişatına göre Saray ilçemizin tamamında okullarımızı tatil etmek zorunda kaldık. İnşallah 10 gün içinde oradaki vakaları bitireceğiz. Saray'da uzun süredir vakamız yok denilecek düzeydeydi. Ama maalesef yine bir taziye kaynaklı ilçemizin tüm okullarını kapatmak zorunda kaldık. Vanlı hemşerilerimizin taziye konusunda duyarlılıklarını devam ettirmelerini istiyoruz. Kurallara uymak kaydıyla cenaze törenlerine katılabilirler ama taziyelerin kesinlikle yasak olduğunu belirtelim. Bu konuda tüm halkımızdan destek bekliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol