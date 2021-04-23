Vaka sayısının arttığı Tekirdağ'da sağlık çalışanlarından "tedbirlere uyun" çağrısı
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Vaka sayısının arttığı Tekirdağ'da sağlık çalışanlarından "tedbirlere uyun" çağrısı

Vaka sayısının arttığı Tekirdağ'da sağlık çalışanlarından 'tedbirlere uyun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Sağlık

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaşan Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanları vatandaşlara "tedbirlere uyun" çağrısında bulundu.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,5'e ulaşan Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanları vatandaşlara "tedbirlere uyun" çağrısında bulundu.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde pandemi ve yoğun bakım servislerinde görevli doktor ve hemşireler, aileleri, çocukları ve sevdiklerinden ayrı kalsa da Kovid-19 hastalarını sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ediyor.

Enfekte olma riskine rağmen görevlerini fedakarca sürdüren doktor ve hemşireler, sağlık çalışanlarının yükünün azaltılması için herkesin tedbirlere uymasını istiyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Emrah Batmaz, AA muhabirine, salgın sürecinin sağlık çalışanları için çok zor geçtiğini, bu süreçte iyi ve kötü birçok deneyim yaşadıklarını söyledi.

Meslektaşlarından da bu hastalığa yakalananların olduğunu anımsatan Batmaz, "Salgının ilk günlerine göre iş yoğunluğumuz 2-3 kat arttı. Aşılanmaların etkisiyle yoğun bakım ve servislere yatışlarda hastaların yaş ortalaması düşmeye başladı. Salgın ilk başladığında genç yaşlarda hastaları çok az görüyorduk ama şimdi hem yoğun bakımlar hem de servislerde genç yaşta yatanları daha sık görüyoruz." dedi.

Batmaz, salgınla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu ancak aşıya güvenerek tedbirlerin de elden bırakılmaması uyarısında bulundu.

"Bu hastalık gerçek ve öldürüyor"

Herkesin kendisi ve sevdikleri için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını isteyen Batmaz, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım ve hasta sayımız arttı. Hasta sayısı artarken sağlık çalışanı sayısı aynı olduğu için üstümüze düşen yük gittikçe artıyor. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasıyla bayram sonrası için sayılarda azalma bekliyoruz. Lütfen hastalığı yok saymayalım. Hastalığın olmadığına dair, aşının yan etkilerinin olduğuna dair komple teorileri duyuyorum. Bu hastalık gerçek ve gerçekten öldürüyor, genç yaşta da öldürüyor artık. Hastalığın varlığını kabul edelim bütün tedbirleri alalım. Aşı sıramız geldiğinde mutlaka aşı olalım."

Yoğun bakım hemşiresi Büşra Emreaçık da kendilerinin salgınla mücadele ederken vatandaşlardan da destek beklediklerini dile getirdi.

"Ailemizden, sevdiklerimizden uzak kalarak salgınla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bizlere destek olmak adına tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Maske, mesafe, hijyen kurallarına herkes çok dikkat etsin." diyen Emreaçık, şöyle konuştu:

"İnsanların genç yaşlarda bu hastalığa yakalanıp buraya gelmesi bizi gerçekten çok üzüyor. Yoğun bakımın kapıları kapandığında hastalar burada yalnız kalıyor diye düşünüyor insanlar. Biz buradaki hastaları yakınımız gibi görüyoruz ve o şekilde müdahale ediyoruz. Her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreci alnımızın akıyla atlatacağımızı düşünüyorum."

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 10-16 Nisan haftalık vaka sayılarına göre Tekirdağ'da 619,85 olan vaka sayısı 830,44'e yükselirken, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 73,5 olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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