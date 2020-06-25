Vaka sayısının arttığı Şarkışla'da giriş- çıkışlar, kontrol altına alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vaka sayısının arttığı Şarkışla'da giriş- çıkışlar, kontrol altına alınacak

SİVAS Şarkışla'da, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilçede tedbirler artırıldı.

Vaka sayısının arttığı Şarkışla'da giriş- çıkışlar, kontrol altına alınacak
25.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:51

SİVAS Şarkışla'da, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilçede tedbirler artırıldı. Vali Salih Ayhan, ilçeye giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirterek, "Gelen ve giden vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaya devam edeceğiz. İlçe girişlerinde araç kontrollerinin yapılması, vatandaşların ateşinin ölçülmesi, evde kontrol sürelerinin sıkı takibi, taahhütlerin imzalatılması uygulamasını yeniden hayata geçireceğiz" dedi.

Sivas'a 83 kilometre uzaklıkta bulunan Şarkışla ilçesinde, son günlerde Ankara ve Kayseri'den ilçeye gelenler nedeniyle koronavirüs vakalarında artış başladı. İlçe dışından gelenlere yapılan koronavirüs testlerinde 32 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçeye giriş ve çıkış yapanlara yönelik tedbirler artırıldı. İlçede yaşayanların da maske taktığı ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Ayrıca ilçedekilerin işleri olmadığı sürece dışarı çıkmadıkları gözlendi. 

GİRİŞ- ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINACAKİlçede görülen vakalarla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Bazı ilçelerimizde vaka artışı görmekteyiz. Şarkışla ilçemizdeki vakaları analiz ettiğimizde bulaşma kaynağının Ankara ve Kayseri ilinden temas yoluyla geldiği tespitini yaptık. Başta Şarkışla ilçemiz olmak üzere daha sıkı tedbirler uygulayacağız. Özellikle ilçemize Kayseri tarafından gelen vatandaşımız çok oluyor. Bu nedenle ilçe girişlerinde 24 saat esaslı olmak üzere tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alacağız. Gelen ve giden vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaya devam edeceğiz. İlçe girişlerinde araç kontrollerinin yapılması, vatandaşların ateşinin ölçülmesi, evde kontrol sürelerinin sıkı takibi, taahhütlerin imzalatılması uygulamasını yeniden hayata geçireceğiz. İlçe merkezinde maske kullanımı ile ilgili denetimleri sıkılaştıracağız. İlçelerimizde kamusal hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlara girişlerde; vatandaşların ateşinin ölçülmesi, el dezenfektanı kullanılması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske olmadan vatandaşların içeri alınmamasını sağlayacağız. 7 gün evde karantinada tutulanların kolluk kuvvetlerince ikametgahlarında kontrollerinin yapılmasını sağlayacağız" dedi.

İlçede yaşayanlar ise sosyal mesafe kuralına uyduklarını, maske taktıklarını ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıklarını belirterek, son günlerde vaka sayısında artış olmasının nedeninin ilçe dışından gelenlerden kaynaklandığını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı...
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Otobüs, bir saat geç kaldı diye camlarını tuz buz ettiler
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Volkan Bozkır Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Vaka sayısının arttığı Şarkışla'da giriş- çıkışlar, kontrol altına alınacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 14:03:21. #1.15#
title