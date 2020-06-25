Vaka sayısının arttığı Şarkışla'da giriş- çıkışlar, kontrol altına alınacak SİVAS Şarkışla'da, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilçede tedbirler artırıldı.

SİVAS Şarkışla'da, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilçede tedbirler artırıldı. Vali Salih Ayhan, ilçeye giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirterek, "Gelen ve giden vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaya devam edeceğiz. İlçe girişlerinde araç kontrollerinin yapılması, vatandaşların ateşinin ölçülmesi, evde kontrol sürelerinin sıkı takibi, taahhütlerin imzalatılması uygulamasını yeniden hayata geçireceğiz" dedi.

Sivas'a 83 kilometre uzaklıkta bulunan Şarkışla ilçesinde, son günlerde Ankara ve Kayseri'den ilçeye gelenler nedeniyle koronavirüs vakalarında artış başladı. İlçe dışından gelenlere yapılan koronavirüs testlerinde 32 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçeye giriş ve çıkış yapanlara yönelik tedbirler artırıldı. İlçede yaşayanların da maske taktığı ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Ayrıca ilçedekilerin işleri olmadığı sürece dışarı çıkmadıkları gözlendi.

GİRİŞ- ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINACAKİlçede görülen vakalarla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Bazı ilçelerimizde vaka artışı görmekteyiz. Şarkışla ilçemizdeki vakaları analiz ettiğimizde bulaşma kaynağının Ankara ve Kayseri ilinden temas yoluyla geldiği tespitini yaptık. Başta Şarkışla ilçemiz olmak üzere daha sıkı tedbirler uygulayacağız. Özellikle ilçemize Kayseri tarafından gelen vatandaşımız çok oluyor. Bu nedenle ilçe girişlerinde 24 saat esaslı olmak üzere tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alacağız. Gelen ve giden vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaya devam edeceğiz. İlçe girişlerinde araç kontrollerinin yapılması, vatandaşların ateşinin ölçülmesi, evde kontrol sürelerinin sıkı takibi, taahhütlerin imzalatılması uygulamasını yeniden hayata geçireceğiz. İlçe merkezinde maske kullanımı ile ilgili denetimleri sıkılaştıracağız. İlçelerimizde kamusal hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlara girişlerde; vatandaşların ateşinin ölçülmesi, el dezenfektanı kullanılması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske olmadan vatandaşların içeri alınmamasını sağlayacağız. 7 gün evde karantinada tutulanların kolluk kuvvetlerince ikametgahlarında kontrollerinin yapılmasını sağlayacağız" dedi.

İlçede yaşayanlar ise sosyal mesafe kuralına uyduklarını, maske taktıklarını ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıklarını belirterek, son günlerde vaka sayısında artış olmasının nedeninin ilçe dışından gelenlerden kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: DHA