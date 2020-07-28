Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu

KONYA'da, son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor.

Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
28.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:17

KONYA'da, son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor.

Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Son verilere göre günde yaklaşık 150-200 kişiye koronavirüs tanısı konuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konya'daki artan hasta sayısına dikkat çekti. Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı'nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takmayan bazı vatandaşlar ise çeşitli bahanelerle maske takmadıklarını belirtti.

Konya'da vaka sayısındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını belirtenler ise "Kimse kurallara uymuyor. Bizim maskemiz takılı olmasına rağmen gezerken tedirgin oluyoruz. İnsanlar biraz daha dikkatli olmalı. Bayramda da misafirliğe gitmeyip, misafir kabul etmeyeceğiz. Bu sene bayramlar böyle geçsin. İnsanların sağlığı daha önemli" dedi.

Kaynak: DHA

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