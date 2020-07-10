Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te polis sahaya indi
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Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te polis sahaya indi

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te polis sahaya indi Çarşı, pazar dolaşan polisler vatandaşları tek tek uyarıyor Gaziantep Valisi Davut Gül bir günde 4 milyon 213 bin 800 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının pik seviyesini yaşadığı...

10.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:46

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te polis sahaya indi

Çarşı, pazar dolaşan polisler vatandaşları tek tek uyarıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül bir günde 4 milyon 213 bin 800 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının pik seviyesini yaşadığı Gaziantep'te polis sahaya inerek vatandaşları tek tek uyarıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyamayan vatandaşları ise bir günde 4 milyon 213 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde cadde, sokak sokak, çarşı çarşı gezerek vatandaşları uyarıyor. Tarihi kültür yolu, bakırcılar çarşısı ve Gaziler Çarşısının her bir köşesine konuşlanan polisler kimi zaman araç, kimi zaman ise yayan olarak megafonlarda maske ve sosyal mesafe çağrısı yapıyor. Camilerin toplu ibadete açılmasıyla Cuma namazına gelen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi adeta unuttu. Çarşının ortasında, yol kenarında dip dibe serdikleri seccadeler ile namaz kılan vatandaşlar ile çarşıda alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise kameralara yansıdı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya üzerinden vaka sayıların yükselişinin tehlikeli boyuta doğru ilerlediğini ifade ederken son paylaşımdan ise bir günde yapılan denetim ve kesilen cezaları paylaştı.

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te polis sahaya indi

Kaynak: İHA

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