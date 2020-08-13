Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu
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Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayılarının yükseldiğine sıkça dikkat çektiği Gaziantep'te bulunan çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu
13.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:04

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayılarının yükseldiğine sıkça dikkat çektiği Gaziantep'te bulunan çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Kentte oturanların, günlük yaşamlarında sosyal mesafe kuralına gerekli özeni göstermediği gözleniyor. 

Sağlık Bakanı Koca'nın sürekli olarak uyardığı ve vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişinin maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor. Polis ekipleri de caddelerde dolaşanları tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor.65 YAŞ VE ÜZERİ KISITLAMALARDAN MEMNUN

Öte yandan Gaziantep'te 65 yaş ve üzerindekilerin düğün, nişan gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanması, toplu taşıma araçları ile pazarlara ise belirli saatlerde gidebilmelerine yönelik düzenleme getirilmesi, memnuniyetle karşılandı. 65 yaş ve üstü kişiler, ellerinden geldiğince tedbirlere uyduklarını ve yeni getirilen kısıtlamalara dikkat edip, hem kendi sağlıklarına dikkat edeceklerini hem evde kalarak, bulaş riskini azaltacaklarını kaydetti.


Kaynak: DHA

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