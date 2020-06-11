Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koronavirüs vaka sayılarında kısmi artış olduğu açıklamasının ardından, Diyarbakır'da insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde maske takma zorunluluğuna uyulduğu, sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği görüldü.

Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
11.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:40

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koronavirüs vaka sayılarında kısmi artış olduğu açıklamasının ardından, Diyarbakır'da insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde maske takma zorunluluğuna uyulduğu, sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği görüldü. Ailelerin yanında olmaları koşuluyla sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar ise süs havuzlarında yüzdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koronavirüs vaka sayılarında nişan, düğün ve benzeri etkinliklerle kısmi bir artış olduğunu açıkladı. Diyarbakır'da da son 1 haftada 300 kişinin hastalığa yakalanmasının ardından, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle kentte oluşan rehavetin vaka sayılarının artışına neden olduğu belirtilirken, kentin işlek noktalarında maske kuralına büyük oranda uyulduğu ancak ara sokaklarda ve parklarda çoğunlukla uyulmadığı görüldü. 

Vaka sayısındaki artış tedirginliğe yol açarken, insan sirkülasyonun yoğun olduğu pazar ve benzeri yerlerde denetimler sıklaştırıldı ancak sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlemlendi. Sokağa çıkma kısıtlamaları, aileleri yanlarında olmaları koşuluyla kaldırılan çocuklar da, ebeveynleri yanları olmadığı halde, yüzmelerinin yasak olduğu parklardaki süs havuzlarına gelerek, suya girmelerine izin vermeyen özel güvenlik görevlilerinin bölgeden ayrılmasını bekliyor.'GENÇLER MASKE TAKMIYOR'Koşuyolu Parkı'nda yeğeniyle birlikte sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak oturan emekli öğretmen Ahmet Karakoç, "Diyarbakır sıcak. Parklar serin olduğu buraya geldik. Diyarbakır'da alınan tedbirlere karşı duyarsızlık vardı. İnsanlar çok fazla maske takmıyordu. Ama son birkaç gün içerisinde vakaların artması ve valilik de maske kuralını getirmesiyle insanlar maske takıyor. Bugün çok gözlemledim. Takmayanlar da gençler oluyor genellikle" dedi. Maske kuralına dikkat edilmediğini anlatan Haydar Karakoç da, "İnsanların maske takmadıklarını görüyorum. Önlem almıyorlar. Amcamla sosyal mesafeye uygun oturuyoruz. Biz hiçbir yere elimizi sürmüyoruz. Dokunmuyoruz. Eve gidince elimizi yıkıyoruz. Üzerimizi değiştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Özgür Özel Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yasmin Erbil Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 17:26:17. #1.14#
title