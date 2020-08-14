'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı'

ANKARA Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, başkentte koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir durumun olmadığını söyledi.

'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı'
14.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:33

ANKARA Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, başkentte koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir durumun olmadığını söyledi. Surel, "Pandemideki vaka sayısının son günlerde artmasıyla beraber, insanlarda evham başladı. Dolayısıyla burada da evhamlanan, kendinden huylanan, 'Acaba bende bir şey var mı?' diyen vatandaşlarımıza, en azından bilgilendirme yapmak, onları aydınlatmak adına Covid-19 poliklinik alanımızı genişlettik" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pandemi sürecinin başlangıcından beri dünyadaki en şeffaf ülkelerden biri olduğunu bildirdi. Surel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vatandaşları bilgilendirdiğini belirterek, "Bizzat Sayın Bakanımız, her gün ne kadar hastamızın olduğunu, bunun ne kadarının yoğun bakımda yattığını tek tek açıklıyor. Hatta iyileşme veya kötüleşme noktasında öne çıkan şehirlerimize dair tek tek bilgi veriyor. Son dönemde bu rakamlardan gördüğümüz üzere de Türkiye'de tekrardan pandemi bütün dünyada olduğu gibi alevlenme yaşıyor. Bu noktada pandeminin ilk döneminde, Ankara'da pandemiye dönük sağlık hizmetlerinin de diğer hizmetlerde olduğu gibi en öndeki karşılayıcısı yine Ankara Şehir Hastanesi olmuştu" dedi.

'ANKARA'NIN YOĞUN BAKIM NOKTASINDAKİ ANA KARŞILAYICISI BİZİZ'Surel, hastanenin yoğun bakımlarının pandemi olsa da olmasa da kentin yoğun bakım üssü olduğunu belirterek, "Bizim yoğun bakımlar yüzde 95 ila 100 arasında bir dolulukla sürekli dolu durumdadır, Pandemi olsa da olmasa da. Yani bizim yoğun bakımlarımızda ekstra bir doluluk yok. Çünkü Ankara'nın yoğun bakım noktasındaki ana karşılayıcısı biziz. Ankara'da kamu, özel sektör ve üniversite hastanelerinde yatan 10 yoğun bakım hastasından 5'i mutlaka Ankara Şehir Hastanesi'nde yatıyor. Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımları, Ankara'daki kamunun yoğun bakım yatak kapasitesinin ciddi bir kapasitesini oluşturduğu için de sürekli yüksek yoğunlukta, yüksek dolulukta seyreder. Bu normal bir durum. Pandemi ile çok ilişkili bir durum değil" diye konuştu.'ŞUAN BİR OLAĞANÜSTÜLÜK YOK'

Ankara'da olağanüstü bir durumun olmadığına dikkat çeken Surel, şunları kaydetti: "Pandemideki vaka sayısının son günlerde artmasıyla beraber insanlarda bir evham başladı. Örneğin, bin kişinin çalıştığı bir iş yerinde iki kişide virüs pozitif çıkıyor ve orada çalışan 998 kişi ve onların aileleri, yakınları 'acaba bende bir şey var mı' diye hastanelere hücum ediyor. Bu noktada pandeminin biraz daha belirgin hale gelmesiyle beraber Covid-19 polikliniklerimizde bir yoğunluk yaşadık. Dolayısıyla 'acaba bende bir şey var mı' diyen vatandaşlarımıza en azından bilgilendirme yapmak, onları aydınlatmak adına Covid-19 poliklinik alanımızı genişlettik. Ayrıca 10 poliklinik daha bir yer açtık. Buradaki ana amaç şu; insanlar çok beklemesinler, hızlıca işlerini görsünler. Sağlık çalışanlarımızı da korumaya çalışıyoruz. Şuanda Ankara Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde tedavi gören hastamız 600 civarında." 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Erdoğan'ın 'Böyle durumlarda toplayıp götürün' demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Erdoğan'ın "Böyle durumlarda toplayıp götürün" demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor
Altın yükseliş eğilimine devam ediyor! Gramı 460 liradan işlem görüyor
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Olmaz denileni oldurdu! 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kiviyi 38 rakımda üretti
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Roma'lı Rick Karsdorp'a teklif yaptı
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Roma'lı Rick Karsdorp'a teklif yaptı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Maaşını 850 bin euroya indiren Ryan Donk, G.Saray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aamir Khan Hande Erçel Kenan Doğulu Erkan Kolçak Köstendil
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana İzmir
Şu an buradasınız: 'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı' - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 10:51:25. #1.14#
title