Vaka sayısındaki artışa rağmen tedbirlere uymuyorlar
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Vaka sayısındaki artışa rağmen tedbirlere uymuyorlar

Vaka sayısındaki artışa rağmen tedbirlere uymuyorlar Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanmasına rağmen, vatandaşlar tedbirlere uymuyor.

26.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:08

Vaka sayısındaki artışa rağmen tedbirlere uymuyorlar

KİLİS - Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanmasına rağmen, vatandaşlar tedbirlere uymuyor.

Kilis'te korona virüsün çıktığı günden bu yana 370 pozitif vaka tespit edildiği, 325 kişinin iyileştiği, hastanede 34 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 7 kişi olduğu 2 kişinin de hayatını kaybettiğinin açıklandığı kentte, artan vaka sayılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kurullarına uymaması ve büyük bölümünün maske takmaması kentte ilginç görüntülere yol açıyor.

Bazı illerde vaka sayısında düşüş olmasına rağmen Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te son günlerde artan vaka sayılarında ciddi artış var. Vatandaşların büyük bölümünün korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaları dikkat çekiyor.

Vaka sayısındaki artışa rağmen tedbirlere uymuyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

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