Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
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Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜS vaka sayılarının son verilerine göre Türkiye'de düşüş gösteren iki ilden biri olan Ardahan'da denetimeler sıkılaştırıldı.

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KORONAVİRÜS vaka sayılarının son verilerine göre Türkiye'de düşüş gösteren iki ilden biri olan Ardahan'da denetimeler sıkılaştırıldı. İki gün önce esnafı denetime çıkan Vali Hüseyin Öner'in ardından bugün de Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü denetim yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka tablosuna göre bir önceki haftaya oranla yüz binde 185,11 olan vaka sayısı 5,2 azalarak 179,91'e indi. Kentte vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından tedbirler arttırılırken denetimler de sıkılaştırıldı. Vaka sayılarındaki düşüşü arttırmak için sık sık denetimlerde bulunan Vali Hüseyin Öner'den iki gün sonra bugün Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ve beraberindekiler hafta sonu kısıtlamasından muaf olan iş yerlerini denetledi.

Denetimde iş yeri sahiplerine ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde kentte denetimlerin devam edeceğini ve sonraki süreçte denetimlerin daha etkin bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Son dakika haberi! TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ GÖSTEREN İKİ İLDEN BİRİ OLAN ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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