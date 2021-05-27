Vaka sayısında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi
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Vaka sayısında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Sağlık

Vaka sayısında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi 'Dinamik Denetim' modeli kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara tehlikeli olan virüsün asla gevşetmeye gelmeyeceğini söyledi Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısıyla birinci...

Vaka sayısında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi

'Dinamik Denetim' modeli kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara tehlikeli olan virüsün asla gevşetmeye gelmeyeceğini söyledi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısıyla birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor. 'Dinamik Denetim' modeli kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara tehlikeli olan virüsün asla gevşetmeye gelmeyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 15,68 vaka sayısı ile Türkiye'de birinci olan Osmaniye'de denetimler aralıksız sürüyor. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile beraber sokağa inen Vali Erdinç esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. En az vaka sayısı ile birinci olduklarını da sözlerine ekleyen Vali Yılmaz, tehlikeli olan virüsün asla gevşetmeye gelmeyeceğini kaydetti.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Geçen hafta yayınlanan korona virüs tablosuna göre Osmaniye olarak en az vaka görülen iller arasında birinci olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Bu başarı bütün Osmaniye'nin bütün Osmaniyeli hemşerilerimindir. Bu başarıyı sağladık, devam ettirmekte bizim elimizde inanıyorum ki bu motivasyonla bunu sonun kadar sürdüreceğiz. Ben Osmaniyeli hemşerilerime gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Ama bu asla gevşemeye gelmez. Çok tehlikeli bir virüs, bunu biliyoruz. İnşallah hep birlikte bu virüsü ilimizden sıfırlayana kadar ülkemizde de bitene kadar aralıksız mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Vaka sayısında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi
Vaka sayısında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi
Vaka sayısında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi
Vaka sayısında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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