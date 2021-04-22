ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
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ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE, 10-16 Nisan'da Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında 100 binde 962,98'e vaka oranına ulaşarak, vaka sayısı en yüksek il oldu.

ÇANAKKALE, 10-16 Nisan'da Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında 100 binde 962,98'e vaka oranına ulaşarak, vaka sayısı en yüksek il oldu. Kentteki pazar ve çarşılarda 3 günlük kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu ise dikkat çekti.

Koronavirüs vaka oranı haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka oranı, 1 haftada 797,34'ten 962,98'e yükseldi. Çanakkale, bu artış ile 10-16 Nisan haftasındaki vaka sayısında Türkiye'de en riskli il olarak kayıtlara geçti. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan bugüne kadar 26 kat artış gösterdi. Bu tablo, kentte yaşayanları endişelendirirken, toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ek tedbirler aldı. İçişleri Bakanlığı'nca dün gönderilen '23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelgeye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Pazartesi günü saat 05.00'te de sona erecek. Bu karar sonrası kentte cuma günü kurulan halk pazarı, alışveriş yapılması için bugün kuruldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 3 güne çıkarılmasının ardından pazar ve çarşılardaki alışveriş yoğunluğu dikkat çekti. Bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal ettiği gözlendi.

ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ ÇANAKKALE'DE, KISITLAMA ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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