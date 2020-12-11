Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
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Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı

11.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:07
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı

ADANA'da artış gösteren vakalar üzerine kentin işlek cadde ve sokaklarında denetimler sıklaştırıldı.

ADANA'da artış gösteren vakalar üzerine kentin işlek cadde ve sokaklarında denetimler sıklaştırıldı.

Son günlerde vaka sayıları yüksek seyreden illerden biri olan Adana'da polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan ya da sigara içenler ekipler tarafından uyarılıyor. Kentin güney mahallelerinde ise Türkçe-Arapça anonslar yapılarak iş yerleri önünde oluşan kalabalık dağıtılıyor. Mirzaçelebi Mahallesi'nde maske takmadan kalabalıkta yürüyen Mesut Yalçın (36), "İki çocuğum var. Onların ve kendi sağlığım için ben de kullanmak istiyorum ama bazen nefes alamıyoruz, nefesimiz daralıyor. Maskemizi ister istemez çıkartıyoruz. Tabi koronavirüse yakalanma riskimiz var, daha çok dikkat etmeliyiz" dedi.


Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı
Vaka sayısı yüksek illerden biri olan Adana'da denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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