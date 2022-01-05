Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, Tekirdağ'da düştü - Haberler
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Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, Tekirdağ'da düştü

Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, Tekirdağ'da düştü
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya'da Kırklareli ve Edirne'de vakalar artış gösterirken, Tekirdağ'da ise düşüş yaşandı.

KIRKLARELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya'da Kırklareli ve Edirne'de vakalar artış gösterirken, Tekirdağ'da ise düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın 18-24 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; önceki haftaya göre vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de artarken, Tekirdağ'da ise düştü. Kırklareli'de önceki tabloda 445,63 olan vaka sayısı 468,85'e, Edirne'de 306,80 olan vaka sayısı 329,11'e yükseldi. Tekirdağ'da 351,32 olan vaka sayısı ise 333'e düştü. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 85,7 ile 5'inci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 83,7, Tekirdağ'da ise yüzde 83,6 oldu.


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Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri

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