Vaka sayısı en çok düşen 10 ilden Mardin'de 'rehavet' denetimleri

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen iller arasında Mardin, ilk 10 kent arasında yer aldı. Midyat Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın rehavete kapılmaması için denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, halka ve ilçe esnafına 'Tedbirleri elden bırakmayın' uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Mardin, her 100 bin kişide 12,52 kişiyle vaka sayısı nüfusa oranla en çok düşen ilk 10 kent arasında yer aldı. Bu tablo ile kentte, 1 Mart'ta hayata geçirilmesi planlanan normalleşme takviminde yer alma beklentisi artarken, Midyat Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın rehavete kapılmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli ekipler, gün boyu çarşı merkezinde esnaf ve halkla bir araya gelerek, 'Tedbirleri elden bırakmayın' uyarısında bulundu. Ekipler, halka koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili 14 kuralın yazılı olduğu broşürü ve maske dağıttı.

'KORONAVİRÜSÜ YENENE KADAR BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'Polis memuru Ensari Kocabaş, ilçede de vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "Esnafımızı gezdik. Maske, mesafe konularında bilgilendirdik. Broşür ve maske dağıttık. Sosyal mesafenin önemini anlattık. Tedbirleri elden bırakmamalarını söyledik. Gevşemeyeceğiz, koronayı yenene kadar hep birlikte çalışacağız" dedi.Polis memuru Beyza Aktay ise havaların ısınmasıyla biraz gevşeme olabileceğini, bu nedenle tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirterek, "Esnafımızı ilk önce kendi sağlıklarını korumaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardık. Havalar da ısındı. Birazcık gevşeme olacak ama lütfen tedbirleri elden bırakmayalım. Esnaf bizi gayet olumlu karşıladı" diye konuştu.

Esnaf da denetimleri yerinde bulduklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İŞ