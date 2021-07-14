Vaka sayısı en çok azalan illerden Çorum'da 442 bin doz aşı uygulandı
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Vaka sayısı en çok azalan illerden Çorum'da 442 bin doz aşı uygulandı

Vaka sayısı en çok azalan illerden Çorum'da 442 bin doz aşı uygulandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla azalan iller arasında gösterdiği Çorum'da 442 bin 509 doz aşı uygulandığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en fazla azalan iller arasında gösterdiği Çorum'da 442 bin 509 doz aşı uygulandığı öğrenildi.

Bakan Koca'nın açıkladığı 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Çorum, Kars, Isparta, Kütahya ve Erzurum, vaka sayılarının en fazla düştüğü iller oldu.

Çorum'da geçen hafta her 100 bin kişide 60,93 olan vaka sayısı ise bu hafta 37,73'ye geriledi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AA muhabirine, vaka düşme hızında Çorum'un sıralamaya girmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Vaka sayılarındaki düşüşün kentteki aşılama çalışmalarıyla paralellik gösterdiğine işaret eden Sobacı, "İlimizde aşı hizmetini vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Vatandaşlarımıza dağda, tarlasında, pazar yerinde, meydanlarda, alışveriş merkezlerinde aşı olmak imkanı sunduk. Bu sayede toplam 442 bin 509 birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı uyguladık. Aşılanan kişi sayısı arttıkça vaka sayılarımız da düşüyor." dedi.

Çorum'da aşı tedarikinde sorun yaşanmadığını, sırası gelen her vatandaşın istediği yerde aşı olabileceğini vurgulayan Sobacı, vaka sayısının daha da düşmesi için herkesin mutlaka aşı yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Vaka sayılarındaki düşüşün ölüm ve entübe sayılarına da yansıdığını aktaran Sobacı, "Şu anda hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi gören az sayıda hastamız var. Entübe hastamız hiç yok. İlimizde son 10 gündür Kovid-19'a bağlı hiç ölüm gerçekleşmemişti, dün maalesef iki vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşlarımızın gayretiyle sayıları daha da aşağı çekebiliriz." diye konuştu.

"Uzaktan bayramlaşma" önerisi

Sobacı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"İlimizde vaka sayısındaki düşüşü sürdürmek için Kurban Bayramı'nda da aynı şekilde dikkatli davranmalıyız. Gerekirse uzaktan bayramlaşarak, kalabalık ortamlara girmeden bayramımızı bayram edelim. Toplum olarak hep birlikte dikkatli davrandığımız sürece virüsten uzak kalabiliriz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Kurban Bayramı'nı ağız tadıyla geçirmek bizim elimizde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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