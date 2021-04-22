Vaka sayısı en çok artan illerden Düzce'de salgınla mücadele çalışmalarına hız verildi
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Vaka sayısı en çok artan illerden Düzce'de salgınla mücadele çalışmalarına hız verildi

Vaka sayısı en çok artan illerden Düzce'de salgınla mücadele çalışmalarına hız verildi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülme oranı 10-16 Nisan'da 100 bin nüfusta en çok artan iller arasındaki Düzce'de bu durumu tersine çevirmek için çalışmalar devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülme oranı 10-16 Nisan'da 100 bin nüfusta en çok artan iller arasındaki Düzce'de bu durumu tersine çevirmek için çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri, banka ATM'leri ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Belediye Meydanı'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, vaka sayılarındaki artış sebebiyle koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

Salgının başladığı andan itibaren alınan tedbirler kapsamında, dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, "Ekipler, ramazan ayı da göz önünde bulundurarak, iftar saatinin ardından harekete geçerek vatandaşların yoğun olduğu alanları ilaçladı. Düzce Belediyesi, vaka sayılarındaki artış sebebiyle koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı. Şehir genelinde bulunan tüm otobüs durakları yıkanarak ilaçlandı. Aynı zamanda şehir merkezinde bulunan banka ATM'leri ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi de dezenfekte edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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