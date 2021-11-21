Havaların soğumasıyla birlikte, hastanelerdeki yoğunluk da arttı. Koronavirüs tablosundaki artış, vatandaşları tedirgin ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 6-12 Kasım arasında en çok vaka artışı gösteren illerimizi açıkladı. Peki Vaka sayısı en çok artan iller hangileri? sizler için derledik.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER HANGİLERİ?

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre Ordu 499, 87, Osmaniye 481, 26 ve Karabük 477,39 ile en çok vaka artışı gösteren illerimiz oldu.

ŞIRNAK EN DÜŞÜK ARTIŞA SAHİP İL

Tabloya göre 100 binde 11,72 ile Şırnak, en düşük vaka artışına sahip ilimiz oldu. Şırnak'ı sırasıyla Van 16,27, Mardin ise 16,61 ile takip etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

6-12 Kasım döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

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