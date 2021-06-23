Vaka sayısı en az olan Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan "kuralları gevşetmeyin" uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vaka sayısı en az olan Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan "kuralları gevşetmeyin" uyarısı Açıklaması

Vaka sayısı en az olan Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan 'kuralları gevşetmeyin' uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6,2 ile en az olan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz kurallara uymayı sürdürme çağrısı yaptı.

Her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6,2 ile en az olan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz kurallara uymayı sürdürme çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 12-18 Haziran'da il bazında her 100 bin nüfusa göre açıkladığı Kovid-19 vaka sayısında 6,2 ile en az vakaya sahip Osmaniye'de, Vali Yılmaz'ın katılımıyla Raufbey Mahallesi'nde denetim yapıldı.

Yılmaz, esnaf ve vatandaşla sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yılmaz, gazetecilere, kentte vaka sayısını sıfırlayana kadar denetimleri sürdüreceklerini söyledi.

Kentin, 12-18 Haziran'da Türkiye'de en az vaka görülen il olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Osmaniye olarak bu tablodan çok mutlu olduk. Osmaniyeli hemşerilerimle hep beraber bu başarıyı elde ettik. Hep beraber bu başarıyı sürdürmeliyiz, asla kuralları gevşetmeye gelmez. Bu virüs çok tehlikeli ve çok bulaşıcı. Osmaniye olarak çok iyiyiz ve bu mücadelemizi hemşerilerimle birlikte sıfırlayana kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, sırası gelen herkese aşı olmaları önerisinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Reisi Boris Johnson Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vaka sayısı en az olan Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan "kuralları gevşetmeyin" uyarısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:59:53. #1.15#

title